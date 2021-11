nieuws

Foto Jacob Gunter. GHHC - Huizen.

GHHC heeft heeft zondagmiddag in Haren met 2-0 gewonnen van Huizen.

Voor de Groninger hockeyvrouwen scoorden Liz Klompmaker, vanuit een strafcorner, en Claire Fischer.

GHHC staat vijfde in de promotieklasse. Dat is het één na hoogste hockeyniveau in Nederland.