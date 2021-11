Winkeliers in Haren sluiten de deur: ‘Scheelt dertig procent aan gas’

De openstaande winkeldeur is veelal bedoeld als teken van gastvrijheid, om de klant te verleiden de zaak binnen te stappen. Tegelijkertijd stookt de winkelier voor de mussen, zeker in de koude wintermaanden. Een universeel bordje moet daar in Haren nu een einde aan maken.

‘Natuurlijk zijn we open. De deur is alleen dicht om energie te besparen,’ staat er op dat bordje. De ondernemersvereniging in Haren deelt het binnenkort uit aan alle plaatselijke winkeliers. De bedoeling is dat zij dat hun deuren tijdens openingstijden gesloten houden, om energie te besparen.

Omslag

Dat vergt een omslag, want veel winkeliers deden dat tot op heden niet. ‘Ondernemers zeiden altijd: als ik mijn deur dicht doe, dan denken mensen dat ik dicht ben,’ vertelt Daphne de Haan van de ondernemersvereniging in Haren. ‘Maar nu hoop ik dat de omslag er toch gaat komen. Omdat iedereen hetzelfde herkenbare bordje gebruikt en we het – hopelijk – met z’n allen tegelijk doen.’

Het eerste bordje werd donderdagmiddag door wethouder Philip Broeksma opgehangen in een Harense kledingzaak. Eigenaar Marlous Hamersma voelt zich trots, maar denkt wel dat het initiatief even de tijd nodig heeft om te rijpen.

‘Vroeger zaten er ook geen deurtjes voor de koeling in de supermarkt. Nu vinden we het zo normaal, dat we het niet meer zouden accepteren als er geen deuren voor zouden zitten. Dat is een beetje hetzelfde met het sluiten van de winkeldeuren. Wij verwachten dat dat ook iets is waar men aan moet wennen, maar wat uiteindelijk wel gaat gebeuren.’

Misschien dat kledingverkoper Marion Kaisam ook nog even moet wennen. Want ook al sluiten alle winkeliers hun deuren… ‘Dan zou ik het zelf nog steeds niet doen, denk ik. Omdat ik toch denk dat mensen makkelijker naar binnen stappen als de deur open is.’ Dat weegt op tegen de extra stookkosten, meent Kaisam.

Het initiatief met de bordjes is overigens niet nieuw. De afgelopen twee winters hingen er al honderden door de hele provincie, naar een idee van duurzaamheidsplatform Groningen Werkt Slim. ‘Resultaten in kubieke meters gas zijn lastig te meten. Er zijn wel studies naar gedaan. Het scheelt ongeveer dertig procent op de gasrekening als je de deur dicht doet in de winterperiode,’ vertelt Floris van Dijk van het platform.

Hoe veel ondernemers in Haren uiteindelijk mee zullen doen met het initiatief is nog onduidelijk.