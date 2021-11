Winkeliers hebben niet genoeg capaciteit voor controle coronapas

nieuws

Foto Jelmer Wijnstra

Winkeliers hebben niet genoeg capaciteit om straks op de coronapas te kunnen controleren. Dat zeggen de branchevertegenwoordigers van INretail, RND, Vakcentrum en de Nationale Winkelraad.

De verwachting is dat winkeliers straks bij de invoering van de coronapas tussen de 300 en 500 miljoen controles per maand moeten uitvoeren. Daar hebben ze tienduizenden medewerkers voor nodig, maar deze capaciteit hebben ze niet. Het kabinet is van plan om de coronapas ook in niet-essentiële winkels verplicht te stellen. Nu kan dat nog niet, omdat daarvoor eerst de wet moet worden aangepast.

Daarnaast zeggen de branchevertegenwoordigers dat winkeliers bang zijn voor discussies aan de deur. De zorgen zijn inmiddels beschreven in een brief die naar de Tweede Kamer en naar het Veiligheidsberaad is gestuurd. Om het aantal coronabesmettingen terug te dringen draagt de sector als oplossing voor om minder mensen in de winkels toe te laten en om afstand houden te verplichten.