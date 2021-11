Wethouders blij met Kunstwerf Ebbingekwartier

nieuws

De wethouders Roeland van der Schaaf en Berndt Benjamins brachten deze week een bezoek aan de bouwplaats van De Kunstwerf aan de Bloemsingel. Ze zeggen blij te zijn met het pand.

De Kunstwerf wordt de thuisbasis voor vier theater- en dansgezelschappen. Het gaat om Club Guy & Roni, Het Houten Huis, De Noordelingen en De Steeg. De Kunstwerf wordt gebouwd door Geveke bouw, in opdracht van de gemeente Groningen. Het pand wordt in december opgeleverd.

Wethouder Berndt Benjamins is blij met De Kunstwerf: “De instellingen zaten voorheen verspreid over de stad en krijgen nu een gezamenlijk onderkomen, wat de culturele ontwikkeling binnen Groningen een enorme impuls zal geven.”

Ook zijn collega Van der Schaaf is verheugd: “Het architectonische gebouw is een ontwerp van Ard de Vries en Donna van Millegen Bielke en is op een heel originele manier tot stand gekomen. Het is dan ook een echt landmark voor de stad geworden.”