Wethouder zoekt naar goede oplossing voor voetbalkooi Lunettenhof

nieuws

Foto Andor Heij. Voetbal

Er moet een goede oplossing gevonden worden voor het behoud van een voetbalkooi in de omgeving van de Lunettenhof. Dat heeft wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport woensdagmiddag gezegd tijdens het Politieke Vragenuur.

Jongman reageerde daarmee op vragen van de fractie van de SP. “Ik was afgelopen zondag op de koffie bij bewoners aan het Lunettenhof”, vertelt fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Ondanks dat het regende waren er veel kinderen aan het spelen in de voetbalkooi. De vraag aan de wethouder is daarom heel kort en krachtig, kan de voetbalkooi blijven?”

Wethouder: “Tijdelijke voorziening”

De wethouder geeft aan dat het antwoord nog niet zo simpel is. “Ja en nee is geen antwoord. Als Stadsbestuur zijn we bekend met de speelplaats. Deze is in 2017 als tijdelijke voorziening aangelegd, en er is aangegeven dat als andere voorzieningen beschikbaar komen, zoals in het Helperpark, deze speelplaats aan het Lunettenhof wordt opgeruimd. Dat is ook zo gecommuniceerd. We zouden een onbetrouwbare overheid zijn als we deze belofte niet nakomen. Feit is ook dat een aantal bewoners bij ons heeft aangegeven overlast te ervaren. Het nemen van maatregelen om de overlast te beperken is wat ons betreft niet aan de orde.”

Wethouder: “Goede oplossing zoeken”

Wel ziet de wethouder de waarde van de huidige voorziening. “We hebben daarom gekeken of het verplaatst kan worden naar een andere plek. We hebben gezien dat elke andere locatie bezwaren oplevert. Daarom lijkt het mij verstandig om gezamenlijk af te gaan wegen welke plek geschikt is, waarvoor omwonenden worden uitgenodigd. Het overleg is gaande, en ik heb er vertrouwen in dat er een geschikte plek gevonden gaat worden.”

SP: “Overlast kun je oplossen met technische maatregelen”

Dijk: “Als je ziet dat bewoners handtekeningen hebben verzameld, waarbij men zelfs in andere wijken handtekeningen heeft opgehaald om de speelplaats te behouden, dan is dat toch fantastisch? Er zijn twee of drie mensen die overlast ervaren. Overlast kun je oplossen met technische maatregelen zoals een dijk of een wand te plaatsen.”

Jongman: “Waar we voor moeten waken is dat dit eindigt in een eeuwig speeltuintjesdilemma. We moeten de belangen goed afwegen, en met bewoners in gesprek gaan. Er moet een goede oplossing voor gevonden worden.”