Wethouder zet mantelzorgers in de schijnwerpers op Dag van de Mantelzorg

Mantelzorgers zijn onzichtbare helden! Daarom zette wethouder Inge Jongman woensdag op de landelijke dag van de mantelzorg een mantelzorger symbolisch in de schijnwerpers. Daarnaast bracht stadsdichter Myron Hamming zijn Ode aan Mantelzorg live ten gehore aan mantelzorgers. Foto: Humanitas Groningen

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) heeft woensdag symbolisch de mantelzorgers in de gemeente in de schijnwerpers gezet op de Dag van de Mantelzorg.

De Dag van de Mantelzorg is dit jaar de aftrap van een Mantelzorg10-daagse waarbij de mantelzorg tien dagen lang in het zonnetje wordt gezet. De aftrap daarvan vond plaats bij Van Houten aan de Oliemuldersweg. Behalve de wethouder was ook stadsdichter Myron Hamming hierbij aanwezig om een ode te brengen. Hamming schreef de ode speciaal als blijk van waardering voor het bijzondere werk dat mantelzorgers verrichten, het belangeloos klaar staan voor een naaste. Jongman deelde een cadeaubon aan een mantelzorger uit, ook andere mantelzorgers in de gemeente ontvangen een cadeaubon.

Tot en met 19 november vinden er in de gemeente ruim dertig activiteiten plaats die in het kader staan van de mantelzorg. Het gaat bijvoorbeeld om informatieve lezingen, creatieve workshops, een filmavond en een bierproeverij. Meer informatie is te vinden op deze website.