Wethouder wil investeren in mensen om armoede op te lossen

Wethouder Isabelle Diks wil op een andere manier gaan kijken naar het bestrijden van armoede. Ze denkt dat door geld te investeren in mensen, er op termijn geld bespaard kan worden. Dat vertelde Diks afgelopen vrijdag bij een bijeenkomst in de Oosterpoort in Groningen.

Tijdens de bijeenkomst vertelde de wethouder dat als een gemeentebestuur besluit om bijvoorbeeld een woonwijk te bouwen, er een zogeheten grondexploitatie wordt gemaakt. Daarin staan de risico’s die bij het project horen zoals problemen op de beurs, stijgende kosten en andere risico’s. Maar ook hoe er winst gemaakt kan worden.

‘Sociale investeringen’

De wethouder vindt het gek dat bij sociale zaken alleen gesproken wordt over kosten en niet over winst die behaald kan worden. “Als maatschappij hebben we veel vertrouwen in het geld steken in het bouwen van woningen. Maar als we geld steken in mensen, zien we dat als een kostenpost. Dat is een rare aanname. Want mensen in armoede maken veel kosten. Denk aan zorgkosten en schulden. Daar komt veel stress vandaan en komt huiselijk geweld bij kijken”, aldus Diks.

“Die kosten noemen we nu zorgkosten. Zorgkosten zijn ellendig, want deze kosten leveren niets op. Maar als je zou investeren, zou je winst kunnen halen. Denk aan lagere ziektekosten, minder jeugdhulp en minder uitkeringen. Maar ook veel meer gezondheid en welbevinden bij onze inwoners”, aldus Diks.

In februari meer duidelijkheid

Het is nog niet bekend wat precies de punten zijn waar concreet geïnvesteerd moet worden en hoe daar winst te behalen is. De komende maanden gaat de gemeente de plannen verder uitwerken. In februari hoopt Diks het concrete plan te kunnen presenteren.