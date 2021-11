Wethouder: “Veiligheid Euroborg na inspectie afdoende, wel 0-meting voor monitoring”

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De veiligheid van voetbalstadion Euroborg is afdoende. Dat heeft wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen woensdagmiddag laten weten tijdens het Politieke Vragenuur.

Van der Schaaf reageerde daarmee op vragen van raadslid Jan Pieter Loopstra van de PvdA. Aanleiding is het incident in voetbalstadion De Goffert in Nijmegen vorige maand. Tijdens de wedstrijd NEC tegen Vitesse stortte een deel van een tribune in. “Wij maken ons naar aanleiding van dit incident, en na een eerder incident in het AZ-stadion, waarbij er een deel van het dak instortte, zorgen over de veiligheid in de Euroborg”, vertelt Loopstra. “Tijdens wedstrijden zitten er vaak 20.000 toeschouwers in het stadion, waarbij het vooral op de Noord-tribune en de Tonny van Leeuwen-tribune er fanatiek aan toe kan gaan met springende en dansende supporters, vooral als er een doelpunt wordt gescoord. Hoe is het met de veiligheid gesteld in de Euroborg?”

Jaarlijkse inspectie

“Ik kan me heel goed voorstellen dat deze vragen leven”, reageert Van der Schaaf. “Zoals u wellicht weet is de Euroborg in 2006 opgeleverd. Tijdens de bouw is de gemeente zeer betrokken geweest bij het verstrekken van de bouwvergunning, maar hebben we ook aandachtig meegekeken bij constructieve punten en zijn er op cruciale momenten inspecties uitgevoerd. Op dit moment bevinden we ons in de exploitatiefase. Eigenaar Euroborg N.V. is verantwoordelijk voor de veiligheid, en zij verzorgen jaarlijks een visuele inspectie van de beton- en staalconstructies in het stadion, maar er wordt dan bijvoorbeeld ook gekeken naar alle hekwerken. Aan de hand van deze inspecties wordt een onderhoudsprogramma samengesteld, dat voorgelegd wordt aan de gemeente.”

Testen in windtunnel

Volgens Van der Schaaf zit men al sinds het AZ-incident vol op de veiligheid in voetbalstadions. “Na het instorten van een deel van het dak van het stadion in Alkmaar hebben we een volledige review gedaan. Want kan zoiets ook hier gebeuren? Zo hebben we in een windtunnel testen laten uitvoeren. Daaruit is gebleken dat de staalconstructie aan de normen voldoet. Wel is er besloten dat de hele kap opnieuw geconserveerd gaat worden. Daar is wat vertraging in ontstaan, maar dat wordt weer opgepakt.”

Inspectie: geen bijzonderheden

“Over de belasting van de tribunes. Formeel zijn er in de Euroborg geen staanplaatsen. Maar ik ben het inderdaad met u eens dat het op de Noord-tribune en op de uit-tribune, het er flink enthousiast aan toe kan gaan. Uit een inspectie is gebleken dat er geen bijzonderheden zijn geconstateerd. Wel hebben we besloten dat we de hele betonnen hoofdconstructie willen inspecteren, waarbij deze inspectie als 0-meting gaat dienen, zodat we de ontwikkelingen kunnen volgen.”

PvdA: “Waarom niet één partij die verantwoordelijk is voor de veiligheid van stadions in Nederland?”

Loopstra vraagt ondertussen of het niet een idee is dat er in Nederland één instantie komt die verantwoordelijk is voor de veiligheid in alle stadions. Van der Schaaf: “Zo’n model hebben ze in Engeland inderdaad ook. Maar dit is echt een vraag voor de Rijksoverheid. De KNVB is hier voorstander van, en wij als gemeente zien er ook wel wat in. Maar het is even afwachten hoe het Rijk hier op gaat reageren.”