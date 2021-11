Wethouder steekt middenberm Siersteenlaan in groen jasje

nieuws

Foto: Henk Tammens (gemeente Groninge)

Met behulp van een emissievrije tractor plantte wethouder Glimina Chakor maandag bloembollen in de middenberm van de Siersteenlaan.

Uit deze eerste bloembollen moeten tijdens de komende lente tulpen, narcissen en krokussen gaan groeien. De groenstroken zijn een aanvulling op de tientallen bomen die reeds in de middenberm zijn geplant, waaronder kastanjes, populieren, sierperen en eiken.

Vorig jaar werden in een aantal straten in de wijk ook al nieuwe bomen geplant, in overleg met de wijkraad. In totaal gaat het in De Held om zo’n negentig nieuwe bomen. De negentig exemplaren zijn onderdeel van de ruim 1700 extra bomen die de gemeente dit jaar wil gaan planten. Daar zit ook herplant van bomen bij die eerder zijn verwijderd als gevolg van ziekte of storm.

“De aanwezigheid van groen mag nooit ver weg zijn. Het nodigt inwoners uit om naar buiten te gaan en te bewegen en dat is goed voor de gezondheid”, aldus wethouder Chakor. “In het coalitieakkoord hebben we afgesproken om de gemeente te vergroenen. Meer, beter en bereikbaar groen, want dat is belangrijk,willen we onze omgeving leefbaar en klimaatbestendig houden.”