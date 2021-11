Wethouder start sloop woningen Selwerd voor wijkvernieuwingsproject

nieuws

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) in de kraanmachine. Foto: woningcorporatie De Huismeesters

In de wijk Selwerd heeft wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) voor Wonen maandag het startschot gegeven voor de sloop van 95 eengezinswoningen en 51 portiekwoningen. De woningen worden vervangen door duurzame nieuwbouw.

Bij de starthandeling van de sloopwerkzaamheden kroop wethouder Van der Schaaf in een kraanmachine aan de Vlierstraat en verwijderde vervolgens de kozijnen van een bovenverdieping. Van der Schaaf kreeg daarbij hulp van directeur Sije Holwerda van woningcorporatie De Huismeesters. Er wordt begonnen met het slopen van woningen aan de Vlierstraat, daarna zijn de woningen aan de Populierenlaan aan de beurt. In april komend jaar start op deze locatie de bouw van nieuwe gezinswoningen.

Het plan geeft in totaal plek aan 293 woningen waarvan 141 woningen sociale huurwoningen zijn. “Er komen verschillende soorten woningen voor terug”, schrijft woningcorporatie De Huismeesters. “Moderne en comfortabele woningen die betaalbaar en energiezuinig zijn. De wachtlijst in Groningen voor een sociale huurwoning is lang, meer woningen toevoegen is dan ook echt nodig.” De werkzaamheden moeten in 2025 afgerond zijn.