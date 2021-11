Wethouder start nieuwe publiekscampagne tegen kindermishandeling

nieuws

Met een druk op de knop werd de videoclip en muzieknummer 'Zonnestralen' gepresenteerd. Foto: gemeente Groningen

Wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) van Zorg en Veiligheid heeft zaterdag een nieuwe publiekscampagne tegen kindermishandeling gestart.

De nieuwe campagne richt zich op omstanders. De campagne laat zien wat omstanders kunnen doen wanneer zij vermoeden dat het bij iemand thuis niet veilig is. “Het signaleren en aanpakken van kindermishandeling is niet alleen iets waar professionals een rol in spelen”, laat Diks weten. “We hebben daar ook de hulp van de omgeving bij nodig. De boodschap is dat je als omstander het verschil kunt maken. Dat zit hem in kleine dingen zoals even de tijd nemen voor iemand en vragen hoe het met hem of haar gaat. Aandacht voor het verhaal van een ander is vaak de eerste stap naar het in gang zetten van hulp of het bieden van steun.”

Komende maandag start de landelijke Week tegen Kindermishandeling. De week daarna is het de Week tegen Geweld. De publiekscampagne, die gestart werd met het in prèmiere laten gaan van de videoclip en het muzieknummer ‘Zonnestralen’, is opgezet door WIJ Groningen, Veilig Thuis Groningen en de gemeente Groningen. Aan het muzieknummer Zonnestralen hebben de Small Town Bandits, Bert Hadders en Danytha meegewerkt. Daarnaast bestaat de campagne uit posters en flyers die op verschillende plekken te zien zullen zijn. Ook wordt er social media en een website ingezet. Meer informatie over de campagne vind je op deze website.