Wethouder: “Slavernijmonument staat in 2023, we lopen op schema”

IJzeren voetring voor gevangenen Foto: Tropenmuseum

De oprichting van een slavernijmonument in de stad verloopt volgens schema. Dat heeft wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) woensdag gezegd op de Politieke Woensdag in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks.

Het oprichten van een herdenkingsmonument voor Keti Koti kwam in 2019 ter sprake na schriftelijke vragen van voormalig D66-raadslid Wieke Paulusma. Zij wilde weten of de mogelijkheden van een herdenkingsmonument verkend konden worden, waar het Stadsbestuur mee instemde. Raadslid Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren laat namens de drie partijen weten zich zorgen te maken omdat er sindsdien niets meer gehoord is, terwijl de intentie was om het monument in 2022 te onthullen.

Stilte voor de storm

Chakor heeft geruststellende woorden voor de fracties: “Je kunt zeggen dat het eigenlijk stilte is voor de storm. De afgelopen periode zijn we hard aan het werk geweest. Voor komende maandag staat er een afspraak op het programma met de Stichting Noaberschap (deze stichting is voortgekomen uit het burgerinitiatief Keti Koti Groningen, red.) over de invulling. De opdracht voor het oprichten van een herdenkingsmonument is inmiddels verstrekt aan Kunstpunt, zij zijn een vooronderzoek gestart. En met stilte voor de storm bedoel ik dat er voor volgende maand, december 2021 een terugkoppeling naar de raad op de planning staat, een tweede terugkoppeling gaat volgen in juni volgend jaar.”

Tijdelijk monument

In 2023 is het 150 jaar geleden dat de slavernij in 1873 formeel werd afgeschaft. De fracties vragen of ze er vanuit kunnen gaan dat het slavernijmonument er dan zal staan. Chakor: “De verwachting is dat het dan klaar is. Ik denk ook dat het dan een heel mooi moment is. En op dit moment kan ik zeggen dat we op schema lopen, en dat er binnenkort meer informatie volgt.” De wethouder heeft daarnaast nog een toevoeging: “We zijn ook bezig om een tijdelijk kunstwerk rond het slavernijverleden te creëren die een plek moet krijgen in het Tschumipaviljoen. De bedoeling hiervan is dat er bewustzijn gecreëerd wordt, en dat de dialoog over dit onderwerp op gang wordt geholpen.”

Raadslid Koosje van Doesen van D66: “Het is mooi dat de onrust is weggenomen. Dat is heel fijn. En het betekent ook dat we met een gerust hart uit kunnen kijken naar 2023.”