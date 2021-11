Wethouder over modderige omgeving huizen Jan Zijlstraat: “Maandag wordt trottoir aangelegd”

nieuws

Blubber en modder rond de woningen aan de Hamplaats in Ten Boer. Foto: Danja de Jonckheere

Aan de Jan Zijlstraat in Ten Post wordt aanstaande maandag gestart met de aanleg van een trottoir. Dat laat wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen woensdag weten tijdens het Politieke Vragenuur.

Van der Schaaf reageert daarmee op vragen van fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP. Dijk stelt dat de fractie de afgelopen maanden van meerdere aardbevingsgedupeerden signalen en klachten heeft gekregen over de oplevering van hun nieuwbouwhuizen. “Eerder is in de raad de situatie aan de Hamplaats in Ten Boer aan de orde geweest waarbij bewoners na oplevering in een grote blubberbende moesten verhuizen. De afgelopen periode ontvingen we klachten van bewoners van de Fazanthof in Ten Boer en van de Jan Zijlstraat in Ten Post. De woningbouwcorporatie had op zijn minst hoge kaplaarzen er bij kunnen leveren. En ja, dat is een flauw grapje in een ernstige situatie. Hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen?”

Garrelsweer

Wethouder Van der Schaaf: “Het zijn hele terechte vragen die u stelt. Voor ik uw vragen beantwoord wil ik even stil staan bij de aardbeving van eerder deze week in Garrelsweer. De beving maakt duidelijk dat een goede voortgang van de versterkingsoperatie essentieel is. Vanmiddag was ik met de burgemeester in de Jan Zijlstraat in Ten Post, we hebben daar gesproken met bewoners, en de beving heeft er zwaar ingehakt.”

“Vorm van overlast zal er altijd blijven”

Over de problemen die Dijk schetst is Van der Schaaf duidelijk. “Je hebt het over sloop en nieuwbouw. Een vorm van overlast zal er dan altijd zijn, want er wordt gewerkt. Het probleem is echter dat als je als huishouden kiest voor nieuwbouw dan houd je rekening met situaties die overlast kunnen geven. Deze bewoners hebben niet gekozen voor nieuwbouw. Als Stadsbestuur zijn wij op de hoogte dat de problemen met de openbare ruimte, dat dit niet overal op orde is.”

Wethouder: “Overmacht”

Van der Schaaf wijt het aan overmacht. “Bij deze operatie werk je met planningen die wel eens verschuiven. Daarnaast zien we dat de beschikbaarheid van materialen soms vertraagd. Je hebt het dan over overmacht, en dat is ingewikkeld. Een goede communicatie is dan belangrijk. Wij vinden dat er genoeg verharding moet zijn wanneer nieuwe woningen opgeleverd worden, zodat mensen fatsoenlijk kunnen verhuizen. Door middel van afspraken met projectleider en gebiedsregisseurs willen we interventies plegen wanneer het verkeerd dreigt te gaan.”

“Oplossingen voor Fazanthof”

“Voor de Fazanthof in Ten Boer zijn inmiddels oplossingen beschikbaar. Gedeeltes van de nog te realiseren straat worden daar met granulaat verstevigd. Bewoners die niet een tuinarchitect in de arm hebben genomen, en dus zelfstandig hun tuin aanleggen, mogen tot vier weken na oplevering gebruik maken van looproosters, zodat zij zonder modder aan de schoenen hun woning kunnen betreden.”

Maandag start aanleg trottoir in Ten Post

“Bij de Jan Zijlstraat in Ten Post is afgesproken dat hier aanstaande maandag begonnen wordt met de aanleg van een trottoir. Wel is het zo dat de werkzaamheden hier nog wel even door zullen gaan, zodat er ook een vorm van overlast zal blijven. Met het plaatsen van een stoep denken we het meest ernstige leed terug te brengen, zodat bewoners fatsoenlijk hun huizen kunnen bereiken. Tot slot kan ik geen garantie geven dat zulke situaties in de toekomst niet weer zullen plaatsvinden. Wel willen we door middel van een regisseursrol er meer bovenop zitten.”

SP: “Huizen pas opleveren als de stoeptegels liggen”

Dijk: “Het zijn hele begrijpelijke antwoorden, en dat er geen garanties kunnen worden gegeven begrijp ik ook. Maar je kunt er toch ook voor kiezen om woningen pas op te leveren als het pad en de toegang helemaal klaar is? Dat is een vrij simpele afspraak.” Van de Schaaf: “Daarmee vertraag je de versterking. We moeten er gewoon voor zorgen dat het klaar is als een huis wordt opgeleverd.”