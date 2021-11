Wethouder opent straatschildering in Molukkenplantsoen

nieuws

Foto: gemeente Groningen

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) heeft maandagmiddag een straatschildering nabij het Molukkenplantsoen geopend. De schildering moet automobilisten bewust maken op de aanwezigheid van spelende kinderen in de wijk.

De straatschildering is aangebracht op de kruising Timorstraat met de Molukkenstraat. De schildering bestaat uit vier geverfde palen in een plas water. Het aanbrengen van het kunstwerk was een wens van kinderen en ouders uit de buurt. Zij gaven aan dat er in de Indische Buurt regelmatig te hard gereden werd. Afgelopen zomer startte de projectgroep ‘Brugbouwer’, bestaande uit onder andere buurtbewoners en kinderen, met het ontwerpen. Alle ontwerpen zijn gebundeld en één van de ontwerpen is in samenwerking met kinderen uit de buurt uitgetest met tijdelijke verf.

Uiteindelijk is er één ontwerp gekozen om te realiseren. De schildering werd aangebracht door het kunstenaarscollectief VAAF. De straatschildering i tegelijkertijd ook een startschot van verschillende projecten die in het Molukkenplantsoen gaan plaatsvinden. Vanuit Mooie Wijken wordt gewerkt om van het park een aantrekkelijke, prettige en veilige plek voor alle bewoners te maken.