Wethouder, drones en ‘robot’ openen ontdeklab bij OBS het Karrepad

OBS het Karrepad in de Korrewegwijk wil van haar leerlingen ‘kritische samenwerkers, creatieve planners, flexibele aanpassers en doorpakkers’ maken. Om dat voor elkaar te krijgen, heeft de school vanaf dinsdag de beschikking over een ontdeklab.

Geassisteerd door leerlingen, drones en een robot startte wethouder Carine Bloemhoff dinsdagochtend de ingebruikname van het lab. Daarin kunnen leerlingen hun ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en ‘computational thinking’ goed ontwikkelen. Door de leerlingen uit te dagen met probleemstukken op deze gebieden, vraagt de school hen met eigen vragen, ideeën en oplossingen te komen.

Het ontdeklab is onderdeel van de verlengde schooldag van de gemeente Groningen. Daarmee krijgen kinderen in het basisonderwijs meer tijd naast taal en rekenen voor bijvoorbeeld bewegen, cultuur en techniek. “Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen en te ontdekken waar zijn/haar talenten liggen”, zo stelt wethouder Bloemhoff. “Met de verlengde schooldag die op meerdere scholen ingevoerd gaat worden krijgt elk kind de mogelijkheid om zich optimaal te

ontwikkelen. Het ontdeklab is een prachtig voorbeeld hiervan!”