Weggeefkast met menstruatieproducten in Beijum

In Beijum is een weggeefkast met menstruatieproducten geopend. De kast stond er al een tijdje, maar door het vele gebruik is het vernieuwd. De kast is een inspiratie voor de basisscholen in Beijum die nu ook allemaal een kastje met menstruatie-artikelen plaatsen.

De kast aan de Froukemaheerd is vandaag geopend door wethouder Diks die een aantal verzorgingsproducten in de kast legde. Met deze start van de weggeefkast wordt ook het startschot gegeven voor de proef aanpak menstruatie-armoede in Beijum waar álle basisscholen aan meedoen. In alle scholen komt een kastje met menstruatie-artikelen. Deze weggeefkast en de pilot aanpak menstruatie-armoede is een initiatief van Esther Smid en gemaakt door haar vader.

Naast verzorgingsproducten zijn menstruatie-artikelen hard nodig. De producten zijn duur en niet voor iedereen vanzelfsprekend. 1 op de 10 vrouwen hebben niet het geld om deze producten te kopen. Spullen zoals shampoo’s, tandpasta en menstruatieproducten worden in de kast gelegd, en het blijkt een succes te zijn. “We merken dat het veel gebruikt wordt, vooral nu het meer bekend wordt. Zelfs mensen buiten Beijum komen langs”, aldus Smid. Buurtbewoners kunnen spullen in de kast leggen, of gebruiken wanneer dat nodig is.

Naast nadat de weggeefkast een extra steuntje in de rug is, is het ook een manier om met mensen in contact te komen. “Mensen bellen wel eens aan, ik merk dat ze vooral behoefte hebben aan een praatje”, aldus Esther Smid. Ook in de gemeenteraad is er gesproken om menstruatie producten aan te schaffen en aan te bieden op meerdere plekken.