Weer een klap voor de sport door nieuwe maatregelen

Niet meer voetballen en vroeg je bed uit moeten om naar de sportschool te gaan. Weer wordt de sport hard geraakt door de nieuwe corona maatregelen die afgelopen zondagavond in zijn gegaan. Sportverenigingen moeten nu op andere manieren zoeken naar een oplossing om mensen te laten blijven sporten.

Het demissionaire kabinet heeft besloten dat sportaccommodaties (binnen en buiten) tot en met 18 december van 17.00 tot 05.00 uur gesloten zijn. Dat geldt voor wedstrijden en voor trainingen. Ook de oude maatregelen blijven gelden. Bij trainingen en wedstrijden mogen geen toeschouwers aanwezig zijn, en QR-codes blijven nodig als je binnen wil sporten of de kantine in wil.

Sportclubs en verenigingen moeten nu een andere manier vinden om mensen te laten blijven sporten. De voetbalclub VV Helpman vraagt zich af of alle leden wel kunnen sporten in zo’n relatief korte tijd. “We zijn druk bezig om alle jeugdtrainingen compacter te maken, maar zie maar eens in die paar uurtjes al je jeugd te laten trainen. En dan hebben we het nog niet eens over de senioren”. De KNVB merkte ook op dat het voor veel kinderen en bijna alle volwassenen, het doordeweeks niet mogelijk is om voor 17.00 uur te trainen. Deze maatregel heeft daarom direct gevolgen voor de fitheid van alle sporters, en om die reden is het cruciaal om in het weekend te blijven sporten. Daarom roept de voetbalbond de Tweede Kamer op om komende dinsdag deze nieuwe maatregelen van de regering, tegen het coronavirus, met het kabinet te bespreken.

Toch proberen de clubs ook positief te blijven en mogelijkheden te vinden om corona proof te sporten en besmettingen te voorkomen. Naast een QR-code laten zien bij binnenkomst, meet Sportschool BodyFit Haren ook de temperatuur. “Verder is het vooral heel veel schoonmaken en ventileren,” Aldus Geoffrey Müller, eigenaar van BodyFit.

Ondanks de besmettingen hopen de clubs dat het sporten kan blijven doorgaan. “Wat wij graag willen is blijven sporten en als dan een kleedkamer of kantine dicht moet daar vinden we wel een oplossing voor, maar houdt het licht aan,” Aldus Jan van der Lei van VV Helpman.