nieuws

Foto: Joris van Tweel

Zaterdag is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. Het is overwegend bewolkt en er kan wat regen vallen. Bij een matige zuidwestelijke wind wordt het 12 of 13 graden.

Zondag draait de wind naar het noordwesten en stroomt er koudere lucht het noorden in. Er is wat zon, maar er kan ook regen vallen. Het wordt 9 graden.

Na het weekeinde wordt het met een graad of 7 een stuk frisser. Op dinsdag is er met 10 graden even een piek in de temperaturen.