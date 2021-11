‘Weekendweer wordt overwegend grijs; daarna waterkoud met meer kans op regen’

nieuws

Vrijdag kent nog enige zonnige perioden, maar de dagen daarna is het overwegend grijs. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komende dagen.

Volgens Kamphuis zijn er vrijdag zonnige perioden, maar kan de dag nog wel met wolken beginnen.“Het wordt vrijdag 8 of 9 graden bij een matige zuidenwind”, stelt Kamphuis. “Zaterdag is er veel bewolking en valt er een enkele bui. Het is wel zacht bij 12 graden. Zondag is het overwegend grijs maar droog. Vooral later op de dag kan het even opklaren. Het wordt dan rond de 10 graden.”

Na het weekend treedt volgens Kamphuis een periode van waterkoude aan: “Het blijft de eerste dagen droog en het is vaak bewolkt, bij 8 of 9 graden. Vanaf halverwege de week neemt de kans op regen toe. Dan gaan de temperaturen weer enkele graden omhoog en gaat het ook harder waaien.”