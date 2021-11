‘We staan hier in een leeg lokaal, de groep is naar huis’

Stoeltjes op de tafel en geen kleurrijke jasjes aan de kapstokken. Steeds meer basisscholen moeten klassen naar huis sturen omdat leerlingen of juffen en meesters besmet zijn met het coronavirus. Zo ook op bassischool de Petterflat is Kostverloren.

‘Twee klassen zijn in quarantaine en één klas is preventief thuis.’ vertelt adjunct-directeur Jacobien van den Hoofdakker. ‘Voor de kinderen en de leerkrachten is het niet fijn. Iedereen moet steeds omschakelen. De kinderen zijn het liefste met elkaar op school in een groep.’

Van den Hoofdakker hoopt dan ook niet dat basisscholen volledig de deuren moeten sluiten om het coronavirus tegen te gaan. ‘Ik denk dat je dat zo lang mogelijk moet uitstellen maar het kan zijn dat wanneer je het organisatorisch niet meer voor elkaar kan krijgen om de school open te houden dat de deuren dan dicht moeten.’ Basisscholen openhouden wordt ook extra ingewikkeld door een groot lerarentekort. Zo heeft de Petterflat een klas naar huis moeten sturen omdat de leraar ziek was, ze konden geen vervanging vinden.

Wel is de bassischool trots op hoe het team het de afgelopen periode heeft gedaan. ‘Je krijgt ook wel echt een ’teamboost’. Uit elke crisis haal je wel iets positiefs en dat is ook in het onderwijs.’