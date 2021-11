Waterschapsbelasting voor woningeigenaren stijgen gemiddeld met 9 euro

nieuws

Gezinnen met een eigen woning betalen volgend jaar gemiddeld 9 euro meer voor het werk van de waterschappen dan dit jaar. Dat is de verwachting van de Unie van Waterschappen.

Om de gevolgen van hevige regen en droge periodes op te kunnen vangen, moeten de waterschappen steeds meer maatregelen nemen om Nederland klimaatbestendig te houden. De besturen van de 21 waterschappen praten deze week over de hoogte van de waterschapsbelastingen. De verwachte verhoging ligt 0,7% boven de inflatie die door het Centraal Planbureau voor 2022 wordt geraamd.

Bestuurslid Toine Poppelaars van de Unie van Waterschappen zegt: “Het KNMI heeft recent aangegeven dat de klimaatverandering in Nederland sneller gaat dan eerder verwacht en grote effecten gaat hebben. In juli was er te veel water. Maar ook de droogte heeft de waterschappen de afgelopen jaren al zwaar op de proef gesteld. De waterschappen ontvangen in totaal in 2022 ruim 3,2 miljard euro aan belastingen om te kunnen investeren in onder meer het klimaatbestendiger maken van Nederland. Dat doen we bijvoorbeeld door dijken te versterken, waterbergingen aan te leggen en zoetwater vast te houden, zoals met regenwaterbuffers.”

Gezinnen met een eigen woning van 250.000 euro betalen volgend jaar gemiddeld 359 euro aan hun waterschap. Het bedrag van de belastingen verschilt van waterschap tot waterschap. Zij nemen in de komende weken een besluit over de uiteindelijke belastingtarieven. Rond 1 maart 2022 worden de meeste belastingaanslagen verstuurd.