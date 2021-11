Waterschap: ‘Geen noemenswaardige schade na aardbeving bij Garrelsweer

nieuws

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Volgens waterschap Noorderzijlvest heeft de aardbeving bij Garrelsweer, die in de nacht van maandag of dinsdag heeft plaatsgevonden onder Garrelsweer, geen noemenswaardige schade aangericht in het getroffen gebied.

Medewerkers van Noorderzijlvest hebben inspecties uitgevoerd aan onder meer kades, gemalen en sluizen in een ruime straal rondom het epicentrum. Volgens het waterschap is er geen noemenswaardige schade aangetroffen eb wordt de calamiteitenorganisatie daarom afgeschaald.

Dat doet het waterschap iedere keer als er een beving met een kracht van 3.0 op de schaal van Richter plaatsvind. De beving van afgelopen nacht had een magnitude van 3.2.

Als mensen in het bevingsgebied tocht nog onregelmatigheden zien, kunnen ze dat alsnog bij het waterschap melden via telefoonnummer 050 3048911.