Waterschap blijft deze winter doormeten in Kardingerplas om blauwalg onder controle te krijgen

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Om de oorzaak te vinden van het hoge gehalte blauwalg wat zich in de zomermaanden vrijwel constant bevindt in het Zilvermeer, gaat waterschap Noorderzijlvest ook deze winter door met het meten van de waterkwaliteit in de Kardingerplas.

Het waterschap stopt normaal gesproken op 1 oktober met de metingen in het oppervlaktewater in Groningen, omdat het zwemseizoen dan voorbij is. Maar omdat in de afgelopen jaren het water in de Kardingerplas vrijwel constant wordt geteisterd door blauwalg (met waarschuwingen en negatieve zwemadviezen tot gevolg), is het waterschap nu een pilot gestart.

Binnen deze pilot, die loopt tot en met 1 april volgend jaar, gaat het waterschap door met het verrichten van metingen in het zwemwater. Volgens het waterschap is dat interessant om te weten, omdat de beheerder van de zwemplas zo meer inzicht kan krijgen in de oorzaak van het te hoge gehalte blauwalg.

Omdat het buiten het zwemseizoen is, laat het waterschap bij een te hoog gehalte aan blauwalgen geen waarschuwingsborden bij de plas plaatsen tijdens de pilotperiode.