Wanhoop bij Groninger studenten belangenorganisaties over dreigende lockdown

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

Opnieuw sluiten van het hoger onderwijs is onacceptabel. Dat zeggen zeven Groningse studenten belangenorganisaties na een spoedvergadering. Zij vrezen de gevolgen van een nieuwe lockdown.

De organisaties zijn bang dat het demissionaire kabinet vrijdag besluit om vanwege het sterk toenemende aantal coronabesmettingen alle onderwijs te sluiten. “Een nieuwe sluiting is een doemscenario – dit soort maatregelen staat niet in verhouding tot de desastreuze gevolgen voor studenten”. Dat schrijven de belangenorganisaties aan het Ministerie van OCW en de Tweede Kamer. Online onderwijs en sluiting van locaties moet ten alle tijde voorkomen worden.

De grootste zorg van de organisaties is de mentale gezondheid van studenten. Gebleken is dat vanwege de pandemie meer dan de helft van de studenten psychische klachten heeft, waarvan 12 procent in ernstige mate. Bovendien is online onderwijs en onderzoek funest voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling van studenten en promovendi.

Bijna 40 procent van de studenten heeft inmiddels extra studievertraging opgelopen, en dat zorgt voor een nóg hogere studieschuld. De organisaties staan dan ook achter het OMT advies om al het onderwijs ten alle tijde open te houden.