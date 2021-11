Wandeling tegen seksueel geweld en seksueel overschrijdend gedrag

nieuws

Foto via Gemeente Groningen

Het Gronings initiatief “Choose to Change” houdt donderdag 25 november een oranje wandelroute langs bekende plekken in de stad. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor het voorkomen en bestrijden van grensoverschrijdend seksueel gedrag tegen vrouwen en meisjes.

De wandeling maakt deel uit van de actieweek “Orange the World” waarbij wereldwijd aandacht is voor dit thema. Wethouder Integratie en Emancipatie Glimina Chakor zegt: “Over seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt niet genoeg gesproken. We moeten een vuist maken en zeggen: stop, dit accepteren wij niet langer. Verandering begint vaak met een kleine stap, start daarom het gesprek hierover.”

Tijdens de opening van Orange the World worden gesprekstarters uitgedeeld aan de deelnemers. Dit is een kaart vol met tips en vragen die je aan mensen in je omgeving kunt stellen om het probleem bespreekbaar te maken. Mede door de gesprekstarters wil Choose to Change het taboe rondom seksueel geweld doorbreken.

De wandeling begint donderdag om 17.00 uur op de Werkmanbrug bij het Groninger Museum. De route leidt langs het regenboogpad langs het Zuiderdiep, Kattendiep en Poelestraat naar de Grote Markt. Langs de route wordt enkele keren stilgestaan bij korte verhalen. De Werkmanbrug, Zuiderdiep en Poelestraat zijn uitgelicht omdat meisjes en vrouwen hier vaker dan elders te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.