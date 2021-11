Wandelend protest tegen grensoverschrijdend seksueel gedrag trekt door Stad

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Een ‘oranje wandelroute’ trok aan het einde van de donderdagmiddag en het begin van de donderdagavond langs bekende plekken in de Stad. De deelnemers, getooid met grote witte vlaggen, vroegen met de wandeltocht aandacht voor het voorkomen en bestrijden van grensoverschrijdend seksueel gedrag tegen vrouwen en meisjes.

De wandeling begon even na 17.00 uur op de Werkmanbrug bij het Groninger Museum. De route leidde vervolgens langs het regenboogpad, het Zuiderdiep, het Kattendiep en de Poelestraat naar de Grote Markt. Op de route stonden onder meer de Werkmanbrug, het Zuiderdiep en de Poelestraat centraal, omdat meisjes en vrouwen hier vaker te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Samen met het Academiegebouw, DOT Groningen de molen in Ten Post, en de Witte Molen bij Glimmen stonden deze gebouwen donderdagavond in oranje schijnwerpers. Ook de wandeling maakt deel uit van de actieweek “Orange the World” waarbij wereldwijd aandacht is voor dit thema. Het doel van de actie en de rest van de actieweek is het bespreekbaar maken van geweld tegen vrouwen en meisjes.