Vrouwen lastiggevallen in Stadspark: ‘Tieners waren uit op opstootje om te filmen’

Foto: Rick van der Velde

De wijkraad van de Grunobuurt wil graag weten of meer mensen donderdagmiddag zijn lastiggevallen door twee jonge jongens in het Stadspark.

Een vrouwelijke buurtbewoonster werd donderdagmiddag door de twee tieners vastgereden met fietsen, zo laat de wijkraad weten via Facebook. Na enige discussie kon de vrouw haar weg vervolgen. De vrouw zag echter dat ze niet de enige was. De jongens zouden ook bij een jongedame op skeelers geprobeerd hebben om haar klem te rijden, maar zij kon deze acties ontwijken.

Een dag eerder zouden de twee jongens ook al actief zijn geweest in de omgeving. Een andere buurtbewoonster laat weten dat woensdagmiddag twee moeders met kinderen op de fiets werden lastiggevallen, toen ze vanuit een school in het park richting De Buitenhof reden. Zij spreekt daarbij over ‘afsnijden, schelden en intimiderend gedrag’ door de jongens.

De anonieme bewoonster van de wijk stelt dat de jongens vermoedelijk op een confrontatie uit waren, zodat ze deze konden filmen en delen op internet, De jongens zouden rond de veertien jaar oud zijn. Beide jongens waren blond en droegen zwarte jassen.