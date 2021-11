Vrijwel heel Nederland donkerrood op coronakaart EU, maar Groningen ontspringt de dans

nieuws

Afbeelding: ECDC

Terwijl vrijwel heel Nederland sinds donderdagochtend donkerrood kleurt op de ‘coronakaart’ van de Europese Unie, blijft Groningen een lichter rode kleur houden.

Groningen is, samen met Drenthe, de enige provincie waar nog de kleurcode ‘rood’ geldt. De kleurcode betekent dat er in de provincies, in twee weken tijd, tussen de tweehonderd en vijfhonderd mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus per 100.000 inwoners. De coronakaart van het ECDC, de Europese evenknie van het RIVM, kent vier kleurcodes: groen, oranje, rood en donkerrood.

Nadat Gelderland, Overijssel, Limburg, Utrecht en Zeeland al eerder een donkerrode kleur kregen van het ECDC, kwamen daar deze week Friesland, Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Noord-Brabant bij. Ook Duitsland ging achteruit in de indexering van het ECDC.