‘Vrijdag buien, bewolking en waterkoud; in het weekend kans op natte sneeuw’

Vrijdag zijn de buien, die in de loop van de dag vanuit het westen over de provincie zullen trekken, nog uit regen. Maar in het weekend bestaat de kans dat de eerste sneeuwvlokken van deze herfst te zien zullen zijn, zo voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis.

Vrijdag verloopt volgens Kamphuis bewolkt en ‘waterkoud’: “In de loop van de middag volgt vanuit het westen (lichte) regen. De temperatuur komt uit rond 5 graden bij een naar vrij krachtig toenemende wind uit het zuiden tot zuidwesten.”

Volgens Kamphuis begint de zaterdag waarschijnlijk opnieuw met veel bewolking en kans op een spatje regen: “Daarbij is een kleine kans op een vlok natte sneeuw. Later op de dag neemt de kans op neerslag verder toe waarbij natte sneeuw kan voorkomen. Het wordt 3 graden, maar tijdens de neerslag zet het kwik een daling in naar 0 graden. De wind draait van het zuiden naar het zuidoosten en is zwak of matig, windkracht 2 of 3.”

Ook in de nacht van zaterdag op zondag is er kans op een winterse bui, met temperaturen rond het vriespunt. Zondag kent volgens Kamphuis eenzelfde weerbeeld, maar met meer zon later op de dag. “Maandag is het nog droog maar daarna volgt de overgang naar een uiterst onbestendig en soms guur weertype met regelmatig wind en regen”, vervolgt Kamphuis. “De middagtemperaturen kunnen van dag tot dag nogal verschillen en liggen ergens tussen de 7 en 11 graden.”