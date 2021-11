Voorzitter Veiligheidsberaad niet ontevreden over eerste dag aangescherpte coronaregels

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad is niet ontevreden over de eerste dag waarop er aangescherpte coronaregels gelden. Dat liet Bruls zaterdagavond weten in het televisieprogramma Nieuwsuur.

“Ik heb niet de indruk dat we ontevreden moeten zijn over deze eerste dag”, liet Bruls weten. “Iedereen lijkt er door de verontrustende cijfers van doordrongen dat dit moet. Het is dit doen, of anders nog ernstigere maatregelen nemen.” Vanwege het sterk oplopende aantal besmettingen en het aantal mensen dat in de ziekenhuizen ligt, gelden er sinds zaterdag strengere regels. Zo moet op veel meer plekken de coronapas getoond worden. Ook moet op meer plekken een mondkapje gedragen worden. Daarnaast gelden er verschillende basismaatregelen waaronder het advies om anderhalve meter afstand te houden en om zoveel mogelijk thuis te werken.

Zaterdag werden er bijna 12.000 nieuwe besmettingen geregistreerd door het RIVM. Of er komende vrijdag, bij de volgende persconferentie, eventueel strengere maatregelen worden aangekondigd is volgens Bruls afhankelijk van ons eigen gedrag. “Als het allemaal niet helpt, dan moet je er rekening mee houden dat de discussie weer automatisch zal gaan over lockdown-achtige maatregelen. Iedereen die kritiek heeft op de coronatoegangsbewijzen wil ik dit voorhouden: het is dit of de zaak weer sluiten. Dat zouden we niet moeten willen met z’n allen.”