Voorzitter UMCG wil nieuwe lockdown: ‘Ja, ik pleit daar nu al voor’

Voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG Ate van der Zee wil het effect van de nieuwe coronamaatregelen die morgen ingaan niet afwachten en pleit voor een lockdown. ‘Ja, ik pleit daar nu al voor. Ik betwijfel zeer of de huidige maatregelen voldoende zullen zijn.’

Gisteren werd bekend dat alle negen ziekenhuizen in Noord-Nederland hun reguliere zorg gaan afschalen, omdat er meer ruimte nodig is voor coronapatiënten op de intensive care. Op dit moment liggen er ongeveer 1300 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, van wie zo’n 270 op de ic. De verwachting is dat die aantallen de komende periode zullen oplopen.

‘We zien ons genoodzaakt om daar ruimte voor te creëren. Daarom moeten we andere vormen van zorg afschalen,’ stelt Van der Zee.

Het is niet de eerste keer tijdens de pandemie dat patiënten die reguliere zorg nodig hebben moeten wijken voor coronapatiënten. ‘Dat is heel akelig, maar het is niet anders.’ Van der Zee stelt zegt onvoldoende personeel beschikbaar te hebben om tot een andere oplossing te komen, zoals het vergroten van de capaciteit op de afdelingen.

Om zo spoedig mogelijk de reguliere zorg weer te kunnen opschalen en grotere problemen in de ziekenhuizen te voorkomen, pleit Van der Zee nu al voor strengere coronamaatregelen. ‘Dat betekent dat je naar een algemene lockdown gaat. Wacht niet te lang met kijken of er effect is van de voorgestelde maatregelen.’

In het UMCG liggen momenteel 15 coronapatiënten, van wie 6 op de intensive care.