Voortvluctige ’topper in phishing-wereldje’ uit Stad krijg 4,5 jaar cel

nieuws

Foto: Rechtspraak.nl

Een 22-jarige man uit Groningen is donderdagochtend door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar wegens grootschalige digitale oplichting. De verdachte vluchtte twee weken geleden, vlak voor de inhoudelijke behandeling van zijn zaak, maar is inmiddels weer aangehouden.

De rechtbank legde dezelfde straf op als de eis die het OM twee weken geleden vroeg. De verdachte was zelf niet aanwezig voor de uitspraak, waarin de 22-jarige man onder meer werd veroordeeld voor phishing, marktplaatsfraude, wapenbezit en het versturen van sms-bommen. Hij stuurde ook tientallen rekeningen voor niet geleverde diensten.

De politie kwam de verdachte ruim een jaar geleden op het spoor nadat zijn ex-vriendin had gemeld dat hij zich bezighield met oplichting. De vrouw had de laptop van haar ex meegenomen. De verdachte legde vervolgens een gedeeltelijke bekentenis af. Volgens justitie bleek, onder meer na onderzoek van zijn laptop, dat er 1,2 miljoen accounts waren gehackt. Ook verstuurde hij een sms-bom naar 130 duizend adressen. Die waren zogenaamd afkomstig van PostNL. Meteen nadat de man op 1 september voorwaardelijk was vrijgelaten, mishandelde hij zijn ex-vriendin omdat zij naar de politie was gestapt.

De officier van justitie noemt de verdachte een ‘criminele helpdesk’ vanwege zijn grote kennis van het opzetten van oplichtingswebsites: “Verdachte was niet slechts uitvoerend. Hij kan programmeren en zette zelf ook de broncode van de panels in elkaar of verbeterde deze. Uit het onderzoek is ook gebleken dat hij anderen adviseerde bij het opzetten van phishingpanels. Verdachte functioneerde aldus als criminele helpdesk.” Het OM stelt dat Stadjer zich bevond de ‘bovenlaag van het phishing-wereldje’. “Er lijken maar een paar personen te zijn in Noord-Nederland die op deze schaal cybercrimedelicten plegen zoals phishing. Omdat phishingpagina’s vaak worden ontdekt en worden gesloten, is het grootschalig inzetten van phishingtools een handeling die vooral succesvol wordt als je zelf kunt programmeren. Zonder daarbij afhankelijk te zijn van anderen. Verdachte is niet voor niets in beeld als een van de belangrijkere personen in het relatief kleine groepje personen dat in staat is om op deze schaal phishingfraude te organiseren.”