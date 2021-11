Voorstelling ‘Ode aan de Prof Ben Ali Libi’ komt opnieuw naar Groningen

nieuws

De muzikale voorstelling ‘Ode aan de Prof Ben Ali Libi’ komt opnieuw naar Stad. Op 19 november is de voorstelling te zien bij Pictura.

Ben Ali Libi is een pseudoniem van de Groninger Michel Velleman die voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bekend was als goochelaar en illusionist. In 1943 werd Velleman, samen met zijn vrouw, om het leven gebracht in vernietigingskamp Sobibór. Ben Ali Libi is bekend geworden door het gelijknamige gedicht dat Willem Wilmink over hem heeft geschreven en vervolgens op emotionele wijze door Joost Prinsen is voorgedragen in een documentaire.

‘Ode aan de Prof Ben Ali Libi’ is een muzikale voorstelling van het Verhalen Cabinet. Het is een portret van de periode van amusement van vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Met muziek, zang, lichtbeelden, verhaalfragmenten en goochelkunsten wordt het verhaal van Ben Ali Libi verteld. Eerdere voorstellingen waren zo succesvol dat nu besloten is om opnieuw een voorstelling in Stad te geven. Kaartjes voor de voorstelling kosten 12,50 euro per stuk en zijn te reserveren via deze website.

Bekijk hier de voordracht van Joost Prinsen: