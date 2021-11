Voormalig stadsbouwmeester Niek Verdonk ontvangt Erepenning

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Voormalig stadsbouwmeester Niek Verdonk heeft zondag uit handen van burgemeester Koen Schuiling (VVD) de Erepenning van de gemeente Groningen ontvangen.

De uitreiking vond plaats aan het Gedempte Zuiderdiep. Met de toekenning van de Erepenning drukt het Stadsbestuur zijn waardering uit voor de lange carrière van Verdonk en zijn betrokken en bevlogen bijdrage aan de ruimtelijke ontwikkeling van Groningen. Verdonk begon in de jaren zeventig op kleinschalig niveau aan de lokale buurt- en wijkvernieuwing in de stad. Ondertussen volgde hij de nationale en internationale ontwikkelingen op de voet. Dankzij zijn gedrevenheid zorgde hij er voor dat Groningen zich verschillende keren op het wereldtoneel van de architectuur en stadsontwikkeling in de kijker mocht spelen.

Tschumipaviljoen

Zo haalde hij in 1990, toen Groningen 950 jaar bestond, de manifestatie What A Wonderful World naar de stad. Voor deze manifestatie bouwden Rem Koolhaas en Bernard Tschumi paviljoens waar video-installaties in te zien waren. Het Tschumipaviljoen is tot op de dag van vandaag te bewonderen op het Hereplein. Daarnaast was Verdonk betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe oostzijde van de Grote Markt en het opzetten van het Europapark.

WallHouse

Ook verbond hij zijn naam aan de diverse stadsmarkeringen. Verschillende grote kunstwerken die langs toegangswegen naar de stad staan. Aanvankelijk zou de uitreiking van de Erepenning plaatsvinden in het WallHouse. Door de coronamaatregelen werd besloten de uitreiking plaats te laten vinden aan het Gedempte Zuiderdiep. Dat men aanvankelijk voor het Wall House, ontworpen door John Hedjuk, koos is niet zonder reden, omdat dankzij Verdonk dit het enige WallHouse is dat daadwerkelijk gebouwd is.