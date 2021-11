Voorlopig geen kaartverkoop voor uitduels FC Groningen

nieuws

FC Groningen stelt de kaartverkoop voor de resterende uitwedstrijden van dit jaar uit. Dat heeft te maken met de onzekerheden omtrent de coronamaatregelen.

Er bestaat namelijk een kans dat er ook in december geen publiek bij voetbalwedstrijden aanwezig mag zijn. Daarom gaan de tickets voor de uitduels tegen Excelsior (beker, woensdag 15 december), Heracles Almelo (zaterdag 18 december) en AZ (dinsdag 21 december) nog niet in de verkoop.

FC Groningen wil voorkomen dat supporters kaarten aanschaffen, terwijl nog niet beslist is of het publiek welkom is. Totdat die duidelijkheid er is, ligt de kaartverkoop voor de resterende uitduels van dit kalenderjaar stil.

Hoewel FC Groningen van mening is dat voetbalwedstrijden op een (corona)veilige manier kunnen worden georganiseerd, is de club (en het betaalde voetbal in het algemeen) afhankelijk van de besluitvorming hierover in Den Haag.