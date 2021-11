Voor twaalf uur al honderd nieuwe schademeldingen bij IMG na beving bij Garrelsweer

nieuws

Het Instituut Mijnbouwschade heeft na de aardbeving van maandagnacht bij Garrelsweer honderd schademeldingen binnengekregen. De meeste meldingen komen uit de stad Groningen, Bedum, Winsum en Middelstum.

Van de honderd schademeldingen zijn er 71 afkomstig uit het effectgebied van de beving van Garrelsweer. Ook werden er vier meldingen van een mogelijk acuut onveilige situatie gedaan. Deze meldingen kwamen uit de gemeente Groningen (twee maal), de gemeente Midden-Groningen en de gemeente Eemsdelta. Na een eerste inspectie bleek dat er geen veiligheidsmaatregelen nodig waren op deze locaties.

Volgens het IMG is haar eerste indruk dat de beving bij Garrelsweer tot een stijging van het aantal schademeldingen heeft geleid. Het IMG krijgt gemiddeld ongeveer 81 schademeldingen per dag uit dat gebied. Van de honderd nieuwe aanvragen kozen 67 melders voor afhandeling via de maatwerkprocedure. De anderen accepteerden een vaste vergoeding van 5000 euro om de schade mee af te handelen.