‘Voertuig te water’ staat kurkdroog op parkeerplaats in Haren

Foto: Ruben & Thijs Huisman (112 Groningen)

De brandweer in Haren rukt donderdagmiddag met spoed uit naar de Vondellaan in Haren, omdat hier een voertuig te water zou zijn geraakt. De personenauto in kwestie stond echter kurkdroog op een parkeerplek.

Eenmaal ter plaatse constateerde de brandweer al snel dat het voertuig niet in het water lag, maar met een kapotte radiator op een parkeerplaats stond. De radiator van de auto raakte lek, doordat de automobilist tegen een bankje op de parkeerplaats was aangereden.

Na een korte nacontrole vertrok de brandweer snel terug naar de kazerne. De auto is door een bergingsbedrijf afgesleept.