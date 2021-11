Vijf provincie naar donkerrood; Groningen het minst negatief

nieuws

Abel van Santen (97) krijgt een vaccinatie tegen het coronavirus. Foto: OOG TV

Vijf van de twaalf Nederlandse provincies zijn donderdag naar het hoogste waarschuwingsniveau gegaan op de kaart van coronagevallen in Europa. Ze kleuren van rood naar donkerrood.

De aanpassing heeft te maken met het hoge aantal positieve tests. De donkerrode provincies zijn Limburg, Gelderland, Overijssel, Zeeland en Utrecht. De rest van het land blijft voorlopig nog op rood staan. Het is voor het eerst sinds eind juli dat delen van ons land op het hoogste niveau komen te staan. Begin oktober was Nederland nog helemaal oranje, het een na laagste niveau.

De kaart wordt vastgesteld door de Europese gezondheidsdienst ECDC. Die kijkt naar het aantal positieve tests in de twee kalenderweken daarvoor. De Europese coronakaart heeft vier kleuren; van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.

De provincie Limburg is de grootste brandhaard. In de afgelopen twee weken zijn daar meer dan 7800 mensen positief getest. Daarna volgen Gelderland, Overijssel, Zeeland en Utrecht. Groningen heeft naar verhouding de minst negatieve cijfers.