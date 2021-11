Vijf kunstgrasvelden worden vervangen, West End krijgt nieuw kunstgras

sport

Foto Andor Heij: Kantines VV Groningen, Potetos en VVK op sportpark het Noorden.

Op drie sportcomplexen in de gemeente worden kunstgrasvelden vervangen. Het gaat om vijf velden. Uit onderzoek is gebleken dat de velden er slecht aan toe zijn.

Op sportpark De Koepel in Haren worden veld één en drie vervangen. Ook een veld voor pupillen krijgt nieuw kunstgras. In Glimmen wordt op sportpark De Groenenberg het kunstgras van een bijveld vervangen. Daarnaast wordt de verlichting vernieuwd. Dat worden in de toekomst LED lampen. Op sportpark Het Noorden krijgt veld twee, het hoofdveld van VV Groningen, nieuw kunstgras.

Daarnaast komt er op sportpark Westend in Vinkhuizen een kunstgrasveld bij. Die komt op de plek waar nu nog een natuurgrasveld ligt. Zo kan er vaker op gespeeld en getraind worden.

De velden worden in de loop van volgend jaar vervangen.