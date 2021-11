Vijf auto’s betrokken bij verkeersongeluk Sontweg, bestuurder bestelbus slaat op de vlucht

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op de Sontweg heeft maandagavond een kop-staartbotsing plaatsgevonden. De veroorzaker is na het ongeluk op de vlucht geslagen.

Het ongeluk gebeurde rond 18.00 uur op de rijbaan vanaf de brandweerkazerne richting de Griffeweg. “Ter hoogte van een fastfoodrestaurant reed een bestelbus, die vanuit de richting Bornholmstraat kwam, hard achterop een personenauto”, laat de politie weten. “Daardoor werden de vier auto’s daarvoor ook beschadigd. De bestuurder van de bestelbus reed daarna door en sloeg rechtsaf richting het UMCG.” Volgens de politie gaat het om een zwarte bestelbus met een imperial met daarop een ladder.

Bij het ongeluk raakte één persoon gewond, maar deze kon ter plaatse behandeld worden en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Eén van de auto’s moest afgesleept worden, ook andere auto’s raakten beschadigd maar zij konden op eigen kracht verder rijden. De weg was enige tijd afgesloten, maar is inmiddels weer open voor het verkeer. De politie doet onderzoek in de zaak. Mensen die meer informatie hebben, of getuige zijn geweest, kunnen zich melden bij de politie op telefoonnummer 0900 88 44.