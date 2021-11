Versterking van boerderij in Ten Boer begonnen die valt binnen programma agrarische bedrijven

nieuws

In Ten Boer is de versterking van een boerderij begonnen die valt binnen het programma agrarische bedrijven. Dat meldt de Nationaal Coördinator Groningen maandag.

Uit inspectie is gebleken dat het gebouw niet voldoende aardbevingsbestendig was. Het uitvoeren van een aantal versterkingsmaatregelen is daarom noodzakelijk. Zo worden er koolstofstrips geplaatst in de gemetselde binnen- en buitenmuren van de spouwmuren. Ook zorgt de aannemer er voor dat de dragende wanden gekoppeld worden aan het dak en de vloeren. Daarnaast worden de daken van de boerderij verstevigd door er één of twee lagen multiplex op aan te brengen.

Tijdens het opstellen van het uitvoeringsplan zijn ook de eigen wensen van de eigenaren meegenomen. Door een eigen financiële bijdrage van de eigenaren is het mogelijk dat ook de dakkapel van de boerderij wordt aangepakt. Ook komen er kunststof kozijnen en nieuwe dakgoten en wordt de kapel gestukt, geschilderd en geïsoleerd. Tot slot worden er nieuwe dakpannen gelegd. De werkzaamheden moeten in maart volgend jaar klaar zijn.