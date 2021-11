Verschillende politieke partijen vragen GS om opheldering over vertrek gedeputeerde

nieuws

Foto: Andor Heij

De fracties van verschillende politieke partijen hebben Gedeputeerde Staten, GS, om opheldering gevraagd over het aangekondigde vertrek van gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) van Energie. Onlangs werd bekend dat Homan een functie gaat bekleden bij de Zwitserse waterstoforganisatie Green Hydrogen Organisation.

De fracties van BVNL, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, PVV, Partij voor het Noorden, Ons Groningen, 50 Plus en GO willen weten sinds wanneer Homan weet dat zij in Zwitserland gaat werken. Bij haar aankondiging om te gaan stoppen als gedeputeerde was daar nog niks over bekend, en ook tijdens latere vergaderingen werd er niet gerept over de toekomst. Vorige week werd na een vergadering van Provinciale Staten door het Zwitserse bedrijf bekendgemaakt dat Homan toe gaat treden tot het bestuur. De partijen vinden het niet kies dat een bestuurder direct na hun politieke loopbaan aan de slag gaan bij een organisatie op hun vakgebied.

Ook willen de partijen weten hoe het geregeld is met het wachtgeld en of de rest van Gedeputeerde Staten af wist van de plannen van Homan, en hoe de gedeputeerden hier over denken. Homan vertrekt op 1 december als gedeputeerde.