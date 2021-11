Verpleeghuizen willen boosterprik vervroegen: “Kunnen niet tot december wachten”

nieuws

Foto Wouter Holsappel. Corona, inenting,vaccinatie

Bewoners en personeelsleden van verpleeghuizen kunnen niet tot december of januari wachten op een boosterprik tegen het coronavirus. Daarvoor waarschuwen zorgbestuurders in het televisieprogramma Nieuwsuur.

Vorige week dinsdag maakte het demissionaire kabinet bekend dat op termijn iedereen in aanmerking komt voor een boosterprik. In december wil men beginnen met het zetten van een extra prik bij de alleroudsten. Maar zorgbestuurders vinden dat er direct mee begonnen moet worden. Dat vinden ook brancheverenigingen Actiz en SPOT. Zij melden dat het aantal locaties met besmette bewoners de afgelopen weken op is gelopen naar 510, dat is twintig procent van het totaal aantal verpleeghuizen.

Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid laat weten te willen gaan bekijken of de extra prikronde in verpleeghuizen eerder kan starten. “Of het sneller kan hangt ervan af of het sneller lukt om dit georganiseerd te krijgen”, aldus De Jonge. “We moeten niet onderschatten wat dit betekent.” Daarbij doelt de minister op uitnodigingen die verpleeghuisbewoners moeten krijgen en de toestemming die zij of hun familie moeten geven voor de prik. “Dat is nog los van het werkelijk toedienen van de vaccins en de levering ervan aan deze instellingen. Het is met name het proces wat eraan voorafgaat wat veel tijd vergt.”