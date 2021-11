Vergeten pan appels laat hulpdiensten uitrukken naar Boelemaheerd in Beijum

nieuws

Een vergeten pan appels op het fornuis zorgde er donderdagmiddag voor dat de hulpdiensten zich naar de Boelemaheerd in Beijum moesten spoeden.

In de woning was een rookmelder afgegaan, die door een buurvrouw werd gehoord. De vrouw ging kijken en alarmeerde vervolgens de brandweer. De buurvrouw had een sleutel van het huis en kon daarmee de brandweerlieden in de woning laten.

Eenmaal binnen troffen de brandweerlieden een pan met appels aan op het fornuis. De bewoner wilde appelmoes maken, maar vergat dat hij de pan op het vuur had staan. De man ging daarop nietsvermoedend weg en liet de pan ruim drie kwartier op het fornuis staan.

De brandweer benadrukte na het incident nogmaals dat de rookmelder in de woning erger heeft voorkomen. De woning werd door brandweerlieden geventileerd, waarna de hulpdiensten weer vertrokken.

Video: Martin Nuver (112 Groningen)