Verdachte van digitale oplichting vlucht vlak voor rechtszaak

foto: Bob de Vries

Een 22-jarige man uit Groningen die donderdag voor de rechter moest verschijnen is woensdagavond op de vlucht geslagen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De man wordt verdacht van grootschalige digitale oplichting. De strafzaak voor de Groninger rechtbank is wel doorgegaan. Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van 4,5 jaar, onder meer voor phishing, marktplaatsfraude, wapenbezit en het versturen van sms-bommen. Hij stuurde ook tientallen rekeningen voor niet geleverde diensten.

De politie kwam de verdachte ruim een jaar geleden op het spoor nadat zijn ex-vriendin had gemeld dat hij zich bezighield met oplichting. De vrouw had de laptop van haar ex meegenomen. De verdachte legde vervolgens een gedeeltelijke bekentenis af. Volgens justitie bleek, onder meer na onderzoek van zijn laptop, dat er 1,2 miljoen accounts waren gehackt. Ook verstuurde hij een sms-bom naar 130 duizend adressen. Die waren zogenaamd afkomstig van PostNL. Meteen nadat de man op 1 september voorwaardelijk was vrijgelaten, mishandelde hij zijn ex-vriendin omdat zij naar de politie was gestapt.

Tegen de verdachte is inmiddels een Europees aanhoudingsbevel afgevaardigd.