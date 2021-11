Verdachte dodelijke steekpartij Damsport blijft langer vast

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De 20-jarige man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij afgelopen weekend aan de Damsport, blijft in ieder geval veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland woensdag besloten.

Bij de steekpartij kwam een 21-jarige man om het leven. De verdachte kon kort na het geweldsincident worden aangehouden. De politie is daarna een groot onderzoek begonnen. Bij het onderzoek werd buiten op straat een steekwapen in beslag genomen. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog altijd onduidelijk.

Voor het slachtoffer is de afgelopen dagen een crowdfundingsactie opgezet om hem een waardig afscheid te kunnen geven. Woensdagmiddag was het beoogde geldbedrag van 10.000 euro reeds binnen.

