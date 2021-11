Verdachte aangehouden voor steekpartij in schoolgebouw Alfa-college

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft zondag een 18-jarige man uit Stad aangehouden vanwege de steekpartij die afgelopen vrijdag plaatsvond in een schoolgebouw van het Alfa-college aan de Boumaboulevard.

“Het opsporingsonderzoek leidde naar een 18-jarige verdachte die we zondag hebben aan kunnen houden”, laat een politiewoordvoerder weten. “De man zit op dit moment vast en wordt de komende periode verhoord.” De steekpartij vond vrijdag rond 13.00 uur plaats. Eén persoon raakte gewond. Medisch personeel heeft het slachtoffer behandeld, daarna is de persoon met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie begon direct een onderzoek. In het schoolgebouw werd forensisch onderzoek gedaan en werden sporen veiliggesteld. De dader was na de steekpartij gevlucht op een scooter. Surveillerende politieagenten zochten in de omgeving naar de verdachte, ook werden Burgernet-deelnemers opgeroepen om uit te kijken naar een man op een scooter.