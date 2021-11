Verbouwing stadhuis pas rond komende zomer gereed

nieuws

De verbouwing van het stadhuis gaat langer duren dan verwacht. De gemeente denkt dat de ingebruikname van het stadhuis pas rond de zomer van 2022 zal plaatsvinden.

Als gevolg van de coronapandemie zijn de levertijden van diverse benodigde materialen fors opgelopen. Bovendien gaat het financieel spannend worden of de aanpak binnen het beschikbaar gestelde krediet kan blijven. Dat komt vooral door de explosief stijgende bouwprijzen. De gemeente denkt daar rond januari meer duidelijkheid over te kunnen geven.

De werkzaamheden aan de buitenzijde van het stadhuis zijn vrijwel geheel uitgevoerd. Het metselwerk is hersteld, de gevel is schoongemaakt, bijna alle kozijnen zijn geschilderd en het glas is vervangen door speciaal isolatieglas.

Het werk aan de nieuwe raadszaal op de zolder vordert ook gestaag. Er wordt nu druk gewerkt aan de binnenwanden en plafonds. Ook zijn de ruimtes gereed gemaakt voor de grote installatieonderdelen. Op de eerste verdieping en de begane grond wordt nog druk gewerkt. Er moet nog veel gebeuren aan de gangen en representatieve ruimtes, en met name aan de burgerzaal in het midden van het gebouw.