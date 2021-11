Verbazing bij sportclubs: “Het komt rauw op ons dak vallen”

Sportclubs balen. Vanaf zaterdag moeten zij alle spelers en publiek boven de 18 jaar oud controleren op een coronatoegangsbewijs.

Voorzitter Jan van der Lei van VV Helpman, die voetballen op sportpark de Esserberg in Haren, is daar niet blij mee. “Het komt natuurlijk rauw op ons dak vallen dat het over het hele sportpark heen moet. We hebben hier drie ingangen en dat is niet te controleren. Ik heb net even uitgerekend hoe veel uren we nodig hebben voor het controleren en dat is 270 per week. Dat is niet te doen.”

Hij had de maatregelen niet verwacht. “Absoluut niet. Ik had het wel heel normaal gevonden als er strenger gecontroleerd zou worden bij de kantine. Daar kan ik één iemand opzetten en dan is dat niet anders. Maar buiten? Nee, absoluut niet.”

Van der Lei heeft al veel reacties gehad op het nieuws. “Met name ons eerste elftal op zondag, daar heb ik al twee teams gehoord die hun teams willen gaan terugtrekken omdat de helft van de spelers niet gevaccineerd is blijkt nu.”

Hij ziet er ook erg tegenop om QR-codes te controleren. “Het is natuurlijk absurd dat je dat bij een vrijwilligersorganisatie neerlegt. Ik zie wel problemen als er ik de toegang moet gaan ontzeggen van spelers die graag willen voetballen. Dat ga ik mijn vrijwilligers ook niet aandoen. Ik weet hoe voetballiefhebbers in elkaar steken. Mensen leven hier de hele week naartoe, en als er dan iemand bij het hek staat die zegt dat je niet naar binnen mag, dan kan ik me voorstellen dat iemand het kwaad voelt opborrelen en dat je dan verkeerde reacties gaat krijgen.”