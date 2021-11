Veel schade bij verkeersongeluk Petrus Driesenstraat

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond op de Petrus Driesenstraat zijn de bestuurders van twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt incidentenfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.30 uur op de kruising met de J.C. Kapteynlaan. “Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Het gaat om een aanrijding waarbij de bestuurder van een witte auto in botsing is gekomen met een andere personenauto. Niemand is gewond geraakt. Wel is er veel schade ontstaan aan de voertuigen.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Een bergingsbedrijf heeft één voertuig afgesleept. Het andere voertuig kan zelfstandig verder rijden.” De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.